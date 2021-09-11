Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü

Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA'da, TIR'ın aynı yöndeki TIR'a çarptığı kazada savrulan dorse, yolcu otobüsüne çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüsün de otomobile çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, TarsusAdanaGaziantep yolunun Sarıçam mevkisinde meydana geldi. İhsan Yıkar yönetimindeki 01 R 9238 plakalı TIR ile aynı yönde giden Hadi Onur'un kullandığı 07 YDT 15 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 07 YDT 15 plakalı TIR'ın dorsesi, savrularak 31 D 5777 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Sürücüsünün kontrolümden çıkan otobüs de 31 P 9999 plakalı otomobile çarptı. Kazada TIR sürücüsü İhsan Yıkar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyol bir süre araç trafiğine kapalı kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2021-09-11 16:24:32
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