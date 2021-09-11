Adanaspor´da Berkan Fırat´ın maçta ayağı kırıldı

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig´in 4´üncü haftasında Menemenspor´u konuk eden Adanaspor´da orta saha oyuncusu Berkan Fırat ayağına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fırat´ın bileğinin döndüğü ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Adanaspor, TFF 1´nci Lig´in 4´üncü haftasında Menemenspor´u konuk etti. Müsabakanın 18´inci dakikasında Adanasporlu orta saha oyuncusu Berkan Fırat, Menemenspor´lu Mahamadou Ba ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı. Aldığı darbe sonucu yere yığılan Fırat, saha içerisine giren ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fırat´ın ayağında kırık olduğu tespit edildi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-11 20:43:23



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