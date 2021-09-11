Adanaspor’da Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı Ayağı kırılan Berkan, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı

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TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat’ı hastaneye götürdü.

Adanaspor, sahasında Menemen Belediyespor’u ağırlıyor. Müsabakanın 18’nci dakikasında turuncubeyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın, Menemen Belediyesporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı.

Oyunu durduran Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

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