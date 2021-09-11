Adanaspor - Menemenspor: 6-2



Yusuf KANTARLI / ADANA (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Oğuz Terzi (xx), Sabri Öğe (xx)

ADANASPOR: Burak (xx) Celil (xx), Berkan (x) (Dk. 24 Tetteh x) (Dk. 63 Serdar x), Ozegovic (xxx), Donkor (xx), Samet (xxx) (Dk. 85 Ahmethan xxx), Bruns (xx), Evren (xxx), Uğurcan (xx), Roche (xx), Hıfsullah (xx)

MENEMENSPOR: Batuhan (xx) İlyas (xx), Emre (xx), Mahamadou Ba (xx) (Dk. 65 Cem), İbrahim (xx) (Dk. 68 Pote x), Ahmet (xxx) (Dk. 75 Ndiaye), Mazlum (xx), Sabbah (xxx), Ömer (xx), Berkan (x) (Dk. 46 Emre xx), Rasheed (xx)

GOLLER: Dk. 7 Dk. 71, Dk. 86 Ozegovic, Dk. 50 Evren, Dk. 66 Samet, Dk. 88 Ahmethan (Adanaspor) Dk. 24 Sabbah, Dk. 67 Ahmet (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Ozegovic, Celil, Bruns, Samet (Adanaspor) Mahamadou Ba, Mazlum (Menemenspor)TFF 1´inci Lig´in 4´üncü hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Menemenspor´u 6-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.7´nci dakikada Adanaspor´da topla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

18´inci dakikada Adanaspor´da Berkan, Mahamadou´nun arkadan müdahalesiyle yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Berkan´ın ayağında kırık olduğu öğrenildi.

24´üncü dakikada Menemenspor´un köşe vuruşunda kafa vuruşu yapan Sabbah topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı 1-1´lik eşitlikle sona erdi.

50´inci dakikada Adanaspor´da sol kanatta Hıfsullah´ın ortasında kafa topuna yükselen Evren, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

66´ncı dakikada Adanaspor´da köşe vuruşu kullanan Celil´in ortasında topla buluşan Samet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

67´nci dakikada Menemenspor´da ceza sahası içinde Pote´nin pasıyla buluşan Ahmet, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

71´inci dakikada Adanaspor´da topla buluşan Serdar, savunma arkasına pasını gönderdi. Savunma arkasında topla buluşan Ozegovic´in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

82´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor´da Ozegovic topla buluştu. Önündeki boşluktan yaralanan Ozegovic´in vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

86´ncı dakikada Adanaspor´da Bruns´un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2.

88´inci dakikada Adanaspor´da Ahmethan, rakibinden kaptığı topu ceza sahası içerisine kadar sürdü. Kaleci Batuhan ile karşı karşıya kalan Ahmethan, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 6-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında 4 farklı skorla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-11 22:08:31



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