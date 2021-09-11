Yılmaz Akbaşlı: “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz Akbaşlı: “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz”

İHA

Yılmaz Akbaşlı: “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. Ayağı kırık. Şu anda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz, hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” dedi.
Adanaspor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor’u 62 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “3 haftadır takımımız galibiyete yakın futbol oynuyordu. Keçiörengücü saymazsak maçlarda üstün olan taraf bizdik. Galibiyeti de ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.
Berkan Fırat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akbaşlı, “Ayağı kırık. Şuanda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dilaver Mutlu: “İyi çalışmıştık”
YEREL HABERLER Dilaver Mutlu: “İyi çalışmıştık”
Adanaspor - Menemenspor: 6-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Menemenspor: 6-2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 6 - Menemenspor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 1 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 1 - Menemenspor: 1 (İlk yarı ...
Adanaspor´da Berkan Fırat´ın maçta ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Adanaspor´da Berkan Fırat´ın maçta ayağı kırıldı
Adanaspor’da Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı Ayağı kırılan Berkan, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Adanaspor’da Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı Ayağı ...
Bakan Özer: “Seyhan ve Yüreğir’e 5 yeni ilkokul yapılacak” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Adana Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı “Ödenekleri Pazartesi gününden itibaren göndereceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Seyhan ve Yüreğir’e 5 yeni ilkokul ...
MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
YEREL HABERLER MİT Başkanlığı koordinesiyle yapılan FETÖ ...
Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü
Bakan Özer: Bir haftalık süreçte Covid-19 vakası nedeniyle kapatılan okulumuz yok
YEREL HABERLER Bakan Özer: Bir haftalık süreçte Covid-19 vakası ...
Türkiye genelinde yaklaşık 200 derslik korona virüs nedeniyle eğitim-öğretime ara verdi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Adana Valiliği’ni ziyaret etti Bakan Özer: “Gerekli tüm tedbirlere uyarak eğitim-öğretime inşallah yüz yüze devam edeceğiz” “850 bin derslikten sadece 200’ünde eğitime ara verilmiş oldu”
YEREL HABERLER Türkiye genelinde yaklaşık 200 derslik korona virüs ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin acı günü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri Bilgili ailesini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre ...
Adana’da otobanda zincirleme trafik kazası: 1 ölü Yolcu otobüsünün de karıştığı trafik kazasında üniversite öğrencisi Kerem, otostop çekerek havalimanına gitti
YEREL HABERLER Adana’da otobanda zincirleme trafik kazası: 1 ...
Bakan Özer, yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin annesinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Özer, yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin ...
Öztorun: “Kozan'a sağlam ve kalıcı hizmetler kazandırmak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Öztorun: “Kozan'a sağlam ve kalıcı hizmetler ...
Kozanspor Başkanı Sağlam istifa etti
YEREL HABERLER Kozanspor Başkanı Sağlam istifa etti
Tüfekle vurulan Emircan'ın ölümüyle ilgili baba serbest, oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan Emircan'ın ölümüyle ilgili baba ...
Sağlıkçılar Kızılay’a kan bağışladı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar Kızılay’a kan bağışladı
AOSB Proje Destek Ofisi’nden Ankara’daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
YEREL HABERLER AOSB Proje Destek Ofisi’nden Ankara’daki kurum ve ...
Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Otoyol uygulamasında 7 kilo 450 gram esrar ele ...
Baba-oğul kavgası ölümle bitti Adana’da baba ve oğlu arasında uyuşturucu parası isteme yüzünden çıkan kavgada araya giren kardeşin almak için hamle yaptığı tüfeğin patlaması sonucu ağabeyi hayatını kaybettiği iddia edildi
YEREL HABERLER Baba-oğul kavgası ölümle bitti Adana’da baba ve oğlu ...
Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Adana'da tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara ...
Adana’da tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Adana’da tekstil fabrikasında yangın
Adana’da ormanda kaybolan minik Günap bulundu
YEREL HABERLER Adana’da ormanda kaybolan minik Günap bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.