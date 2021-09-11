TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “Galibiyeti ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz. Ayağı kırık. Şu anda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz, hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” dedi.

Adanaspor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor’u 62 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “3 haftadır takımımız galibiyete yakın futbol oynuyordu. Keçiörengücü saymazsak maçlarda üstün olan taraf bizdik. Galibiyeti de ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

Berkan Fırat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akbaşlı, “Ayağı kırık. Şuanda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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