Uluslararası Mozaik Sempozyumu yarın sona eriyor Sanat yönetmenliğini GiulioMenossi’nin yaptığı sempozyuma 11 ülkeden 13 sanatçı katıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu yarın sona eriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyum 75. Yıl Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sempozyuma Arjantin, Meksika, Avusturya, Mısır, Güney Afrika, Rusya, Kazakistan, Porto Riko, İsrail, Belçika’dan 1’er, Türkiye’den de 3 sanatçı toplam 13 eserle katıldı.

Sanat Yönetmenliğine İtalya’dan Giulio Menossi‘nin yaptığı 1. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu’na 11 ülkeden katılan sanatçılar ise şunlar:

Alejandra Martin (Arjantin), Aida Valencia (Meksika), Angela Zimek (Avusturya), Marva Qendeel (Mısır), Karla Duterloo (Güney Afrika), Zenia Samokhina (Rusya), Alina Chubova (Kazakistan), Ronit Straum (İsrail), Mirelle Swinnen (Belçika), Vanessa Rivera (Porto Rika), Gülistan Genç (Türkiye), Sibel Akbaba (Türkiye) ve Neriman Güzel (Türkiye).

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