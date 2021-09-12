Prematüre dünyaya gelen şehit kızını yalnız bırakmadılar

Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 2018 yılında şehit olan Musa Sayan’ın prematüre olarak dünyaya gelen kızını yalnız bırakmayan Uluslararası Diriliş Harekatı Adana İl Başkanı Muzaffer Deniz ile Kadın Kolları Başkanı Lale Deniz, ziyaret ettikleri minik Ecrin Nur'a elbise ve oyuncak hediye etti.

22 Mayıs 2018 tarihinde Kuzey Irak'ın Awdalkewi Dağı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken ile evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan şehit düşmüştü. Sayan dağlarda vatanı korurken eşi Seher Sayan erken doğum yaparak prematüre bir bebek dünyaya getirmişti. "Ecrin Nur" ismi verilen bebek aylarca hastanede kalarak hayata tutunurken, 1 yaşında babası şehit oldu. Prematüre olarak dünyaya gelen bebek tedavi edilse de ellerinde güç kaybı meydana geldi. Uluslararası Diriliş Harekatı Adana İl Başkanı Muzaffer Deniz ile Kadın Kolları Başkanı Lale Deniz, şehit kızını ve ailesini yalnız bırakmadı. Minik Ecrin Nur'u ziyaret eden Muzaffer Deniz ve Lale Deniz, elbise ve oyuncak hediye ettiler. Muzaffer Deniz, “Her zaman devletimizle birlikte şehit ailelerinin yanında olacağız. Onlar hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler” dedi.

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