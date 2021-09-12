Karalar: "Kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Alevi Platformu’nun birlikte organize ettiği Hacı Bektaşı Veli Anma Etkinlikleri kapsamında Kardeş Türküler Adanalılarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Adana Alevi Platformu’nun düzenlediği etkinlik Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca onlarca kazan aşure halka dağıtıldı.

Aşure programına ve konsere katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günümüzde dünyanın en çok, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Karalar, “Bugünler hüzünlü olacağımız günler. Huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak sokmaya çalışmalarına rağmen bu toplumu bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bu ülkede barışı da, kardeşliği de, demokrasiyi de, hukuku da tesis edecek yine sizlersiniz, bizleriz. Bu yolda kararlılıkla yürüyoruz ve çok kısa süre sonra bunu başaracağız” dedi.

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