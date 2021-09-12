Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalayıp, doğaya bırakıldı.

İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi. Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-09-12 21:53:24



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