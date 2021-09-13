Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren Mustafa Güneş (52), otomobiliyle ağaca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Tapırlı mevkisinde meydana geldi. Mustafa Güneş, 01 D 5545 plakalı otomobili ile Kozan´dan Tapırlı´daki evlerine doğru seyir halinde olduğu sırada epilepsi nöbeti geçirip, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Güneş'in kullandığı otomobil ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Güneş, eşi Elif Güneş (45), annesi Fatma Güneş (76) ve oğlu Muhammet Emin Güneş (11) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince gelen ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-09-13 00:30:03



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