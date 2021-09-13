Kozan Öğretmenevi için 9 milyon liralık kaynak

Adana’nın Kozan ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Kozan Öğretmenevi inşaatının tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığı 9 milyon TL’lik kaynak aktardı.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Kozan ziyaretinde ilçede yapımı devam eden öğretmenevinin tamamlanması için 9 milyon TL’lik kaynak aktarıldığını söyledi. Bilgili, "Bakanımıza Kozanlılar adına teşekkürlerimizi sunarız. İlçemizde yapımı süren ve hızla tamamlanacak öğretmenevimiz 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Öğretmen evimizin hizmete girmesi ile ilçemizde yeni bir yatırımımız daha tamamlanmış olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.