Adana’da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler

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Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler bir evi benzin döküp kundakladı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası can kaybını önledi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, bir müstakil eve benzin döküp ardından ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evin kundakladığı sırada içeride kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

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