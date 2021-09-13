Benzin döktükleri evi ateşe verdiler



Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, müstakil eve benzin dökerek ateşe verdi. Olay sonrası kaçan şüpheliler için çalışmalar sürerken, yangın sırasında evde kimse olmaması can kaybının önüne geçti.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, yaklaştıkları müstakil evi yanlarında getirdikleri benzini döküp ateşe verdi. Yangını far eden ve olay yerinden koşarak uzaklaşan iki kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Yusuf KANTARLI

2021-09-13 22:52:16



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