Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

İHA

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan Yaşar Ö.'ye ait 4 katlı evin çatı katındaki ardiye kısmında yangın çıktı. Çatı katındaki alevler mahallede korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken polis yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Benzin döktükleri evi ateşe verdiler
YEREL HABERLER Benzin döktükleri evi ateşe verdiler
Adana’da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler
YEREL HABERLER Adana’da müstakil evi benzin döküp ateşe verdiler
Altın Koza'da heyecanlı açılış
YEREL HABERLER Altın Koza'da heyecanlı açılış
Gülaçtı'dan Başkan Karalar'ı kızdıran söz AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı: "Okullar açıldı. Öğrenciler ve halkımız otobüslere binemiyor. Daha otobüslerini tamir ettiremeyen belediye başkanları kalkmışlar utanmadan THK uçaklarını tamir ettirmeye kalkıyorlar” Zeydan Karalar: “Belediye başkanlarına utanmadan diyemezsin. Ozan’ı şiddetle kınıyorum, sözlerini iade ediyorum.”
YEREL HABERLER Gülaçtı'dan Başkan Karalar'ı kızdıran söz AK Parti ...
İletişim Başkanlığı yerel medya temsilcileri ile Adana’da buluştu
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı yerel medya temsilcileri ile ...
Kozan’da arıcılar çam balı üretimi için harekete geçti
YEREL HABERLER Kozan’da arıcılar çam balı üretimi için harekete ...
Karalar: "Demokrasi ışığımız hiç sönmesin"
YEREL HABERLER Karalar: "Demokrasi ışığımız hiç sönmesin"
Fikret usta kebabın başkentinde hamburgerin sırlarını anlatacak
YEREL HABERLER Fikret usta kebabın başkentinde hamburgerin sırlarını ...
Yüreğir'de aşı seferberliği Başkan Kocaispir, toplumsal bağışıklık için vatandaşları aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Yüreğir'de aşı seferberliği Başkan Kocaispir, ...
5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk 3´e girecek
YEREL HABERLER 5 Ocak Stadı yıkıldı; spor salonlu Millet Bahçesi ilk ...
"Diş Hekimliği Müzesi" kitaplaştırıldı Tarihi Kentler Birliği tarafından “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulunan müzenin ziyaretçilerinin yararlanması için hazırlanan kitapta, müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler yer alıyor
YEREL HABERLER "Diş Hekimliği Müzesi" kitaplaştırıldı Tarihi Kentler ...
Kozan Öğretmenevi için 9 milyon liralık kaynak
YEREL HABERLER Kozan Öğretmenevi için 9 milyon liralık kaynak
Adana'da "Altın Koza" heyecanı başladı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Adana'da "Altın Koza" heyecanı başladı 28. ...
FETÖ dershanesinin 'ser rehber'i yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ dershanesinin 'ser rehber'i yakalandı
TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış
YEREL HABERLER TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki ...
Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da torbacı operayonlarında 13 tutuklama
Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar Kebapçı ve dönercilerde eleman sıkıntısı Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş: “Elemanların kimisi telefoncu, kimisi Rent A Car işletmeye başladı” Dönerci Mehmet İkram Taş: “İnsanlar ‘iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor”
YEREL HABERLER Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman ...
83 yıllık stadyumda yıkım tamamlandı 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda tribünlerin yıkım işlemi sona erdi
YEREL HABERLER 83 yıllık stadyumda yıkım tamamlandı 5 Ocak Fatih ...
Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun Adana polisi Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna’dan ülkeye sokulan tırların kaza yapan tır şasi numaraları ile değiştirilip piyasaya sürülerek 141 milyon 586 bin liralık vurgun yapıldığını belirledi Polisin tır vurguncularını kazan yapan tırların 3 gün sonra trafiğe çıkmasıyla fark ettiği öğrenildi
YEREL HABERLER Kazalı tırlarla 141 milyon liralık vurgun Adana ...
Adana'da 118 torbacı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da 118 torbacı yakalandı
Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası Adana’da dershaneye gelen çocukları FETÖ'ye kazandırdığı belirlenen kadın öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Çocukları FETÖ'ye kazandıran öğretmene 7 yıl 6 ay ...
Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sürücüsünün epilepsi geçirdiği otomobil ağaca çarptı: ...
Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
YEREL HABERLER Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.