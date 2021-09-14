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"Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde "Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ Sinema Yazarı Sevin Okyay ve Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi

İHA

"Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde "Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ Sinema Yazarı Sevin Okyay ve Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu.
Sinema Yazarı Sevin Okyay, ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban’dan aldı. Bir süre önce hayatını kaybeden Festival Direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktaran Okyay duygularını, "Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Çok özleyeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Kadir telefon etmişti ödül için ilk. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun" diyerek dile getirdi.
Adana Valisi Süleyman Elban da, “Sevin Okyay gibi bir değere ödül vermek, hayatımda yaşayacağım en büyük onurlardan birisi. Adana Altın Koza Film Festivali’nin kentin ve ülkenin sanat hayatına çok ciddi katkılar yapmasını diliyorum” dedi.
Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Ertunç Şenkay rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Şenkay adına ödülü, uzun yıllar birlikte çalıştığı can dostları Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Güven Kıraç, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı. Menderes Samancılar, "Ertunç Şenkay’ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü benim almamı rica etti. Beni sevenler alsın, dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Güven Kıraç ise, "Çok uzun zaman geçirdim Ertunç Abi ile. Bir sihirbaz kendisi. Geceyi gündüze çevirirdi. Selamlar ve sevgiler buradan dostumuza. Posta güvercini olarak ödülünü taşıyacağız. Ferhan Şensoy ve Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum" dedi.

"Sinema insanı bencillikten uzaklaştırır"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat ve sinema ile ilgili sözlerine değindi. Karalar, “Çağdaş insan için vazgeçilmez bir unsur olan sanatın önemini Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir. ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca sinemanın insanlar ve dünya barışı üzerindeki etkiyi bir başka deyişle şöyle dile getirmiştir: ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz“ diye konuştu.
Adana’nın, çekilen filmlere konu, mekan ve insan kaynağı ile hem ev sahipliği yapan hem de film endüstrisinin ülkemizdeki gelişiminde tarihten günümüze söz sahibi olduğunu ve önemli katkıları olduğunu ifade eden Karalar, "Bu eşsiz envanterin gelecek nesillere taşınmasında Altın Koza Film Festivalimizin katkılarını biliyoruz. Ara vermeden Festivalimizi düzenlemeye de devam edip Türk sinemasının güçlenmesi için harcadığımız çabayı sürdürmenin arzusundayız. 1900 yıllarının başlarında ilk film gösterimleri olan kentimizde, ilk günkü heyecanla bu yıl film gösterimlerimizi sokaklara taşıdık. Film gösterimlerini mahallelere, ilçelere yani halkımızın ayağına taşıdık. Bu yıl festivalimizin teması ‘doğa’. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. O yüzden festivalimizin temasını doğa olarak belirledik. İklim değişikliği ile mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü naçizane hatırlatmak isterim” diye konuştu.
Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise, "Niyetimiz şiir gibi bir festival yapmak. Pandemi ve doğal afetler sebebiyle yüreğimizin bir tarafı hüzünlü. Ama inanıyoruz ki sanat insanların yarasını da tedavi eder coşkusunu da arttırır. Yakın zamanda kaybettiğimiz altın kalpli direktörümüz Kadir Beycioğlu’nun acısı içimizde hala çok taze. Biz acılarımızın üstüne coşkuyu da yerleştireceğiz. Kardeşimiz de böyle isterdi" dedi.
Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de, "Altın Koza, çocukluğumun festivali. Burası Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti. Sinema bir şenliktir, sinema hayattır. Kaybettiklerimize selam olsun. Ferhan Şensoy’u, Kadir Beycioğlu’nu anacağız. Bir hafta boyunca sinema konuşacak Adana. Gökyüzüne selam göndereceğiz kaybettiklerimiz için” diye konuştu.
Jüri Başkanı Tilbe Saran ise şunları söyledi:
"Çok heyecanlı bir görev jüride olmak. Özlediğimiz bir şey festival havası. Uzun zamandır pandemi nedeniyle o büyülü dünyalara birlikte dalmayı o kadar özledik ki. Sizlere çok neşeli, harika bir festival diliyorum."
Tören, Birsen Tezer’in verdiği konserle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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