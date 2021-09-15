Adana´da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da FETÖ/PDY´nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya´da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-15 08:33:10



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