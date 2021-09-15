Kaza yapan otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

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Adana’nın Pozantı ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıkarak önce karşı şeritten gelen araca çarptı ardından 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Vali Çeşmesi, Kanlı Viraj mevkisinde meydana geldi. Akçatekir’den Pozantı yönüne giden Hasan Erdoğan yönetimindeki 01 AES 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeritten gelen Hüsnü Koca idaresindeki 01 EZV 44 plakalı otomobile çarparak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, Pozantı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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