Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, bilek güreşinde dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

1014 Ağustos tarihlerinde Tokat’ta yapılan Bilek Güreşi Milli Takım seçmelerinde sağ kol Türkiye birincisi, sol kol Türkiye ikincisi Denizcan Uçar, sağ kol Türkiye ikincisi İlhan Kızıltepe ve 2019 yılı Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olan Enescan Gezici ile birlikte Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Oğuz Cengiz, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ı makamında ziyaret etti.

Sporcuları altın ile ödüllendiren Başkan Özgan, “Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. İlçemizin ismini duyurdukları için sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.