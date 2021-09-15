Üzüm toplamak isterken ağaçtan düşüp öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Feke ilçesinde üzüm toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düşen adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Mehmet Ersin, üzüm toplamak için bahçeye gitti. Asmanın bulunduğu dut ağacına çıkan Ersin, dalın kırılması sonucu yere düştü. Yakınları tarafından ölü bulunan 5 çocuk babası Mehmet Ersin'in cansız bedeni Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.