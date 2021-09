Turunçgil zararlıları avcı böceklerle yok edilecek Adana'da her yıl önemli zararlara yol açan turunçgil unlu biti ile turunçgil kırmızı kabuklu bitine karşı narenciye bahçelerine avcı böcekler bırakıldı

Türkiye narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olan ve üretimin yüzde 29’unu tek başına karşılayan Adana’da narenciye dikili alanlarda zararlı olan her yıl milyonlarca liralık ihracat ürününün geri dönmesine sebep olan zararlılara karşı biyolojik mücadele amacıyla avcı böcekler görev yapacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Enstitüsü işbirliğinde Adana Çiftçiler Birliği, ziraat odaları desteğiyle düzenlenen Çiftçi Tarla Okulu’nda turunçgil alanlarında her yıl önemli zararlara yol açan turunçgil unlu biti ile turunçgil kırmızı kabuklu bitine karşı narenciye dikili alanlara avcı böcekler bırakıldı.



"Bilinçsiz mücadeleyle bazı dengeleri kendi elimizle yok ediyoruz"

Yüreğir İlçesi Aydıncık Mahallesinde Ramazanoğlu Çiftliğinde düzenlenen Tarla Okulu’nun açılışında konuşan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yılın turunçgil açısından zararlıların bir türlü yok edilemediği bir sene olduğunu belirterek, “Zararlı popülasyonun çok olduğu bir sene. Biz kendi elimizle kimyevi maddelerle zirai mücadeleyi bilinçsiz yaparak doğadaki bazı dengeleri kendi elimizle yok ediyoruz. Daha sonra da kendi elimizle doğaya tekrar yararlı böcek salıyoruz. Zirai mücadelenin ne denli pahalı olduğunu biliyoruz. Bu aşamada biyolojik mücadelenin önemi daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla ise biyolojik mücadelede amacın daha sağlıklı ve daha kaliteli ürün yetiştirmek olduğunu belirterek, “Çünkü pazar artık eskisi gibi değil. Dünya pazarında ürettiğimiz ürünlerle söz sahibi olmamız gerekiyor. Buradaki en büyük sorun kullanılan ilaçların kalıntı sorunları. Hasat zamanı gelmiş ürünlere zirai ilaç uygulamak yerine biyolojik mücadele ile zararlıları yok etmek için bu çalışmayı başlattık. Önemli olan böceği araziye salmak değil böceğin arazide yaşamasını sağlamaktır. Bu da geniş spektrumlu zirai ilaçların kullanımını azaltmak ve spesifik ilaçlar kullanmakla mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.



"Başlatılan mücadele daha sonra diğer zararlılar için de devam edecek"

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de yaptığı konuşmada, tüm ovada ilaçla mücadele yaparak bir yol alınmaya çalışıldığını ifade etti. Asıl önemli konunun ilaç kullanımını en aza indirmek olduğunun altını çizen Tekin, “Tamamen zirai mücadeleyi bırakmak ondan vazgeçmek şu an için mümkün görünmüyor. Bizim amacımız bu tür proje ve çalışmalarla biyolojik mücadeleyi daha ön plana alarak mücadele içinde etkin rol almasını sağlamak. Hem yurtiçi hem de yurt dışı piyasada ilaç kalıntısı ile ilgili yaşadığımız sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Burada başlatılan mücadele daha sonraki yıllarda diğer zararlılar için de devam edecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber de bakanlık olarak 2010 yılından bu yana biyolojik ve biyoteknik mücadeleye destek verdiklerini belirterek, “Türkiye’de biyolojik mücadele ile ilgili ilk uygulamalar da geçmişte Adana’da başlamıştır. Bakanlığımız 2010 yılından bu yana biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyor. Üreticilerimize 180 milyon TL ödeme yaptık. Bu desteği vermemizin temel amacı pestisit kullanımının azaltılmasıdır. Daha yaşanılabilir bir çevreyi hedefliyoruz. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği bu yıl ve gelecek yıllarda da devam edecek” şeklinde konuştu.

Turunçgil alanlarına avcı ve prodetör iki farklı faydalı böceğin salınımı amacıyla düzenlenen Çiftçi Tarla Okulu etkinliğinde daha sonra 30 bin adet faydalı böcek turunçgil bahçesine alındı.

571 bin dekar narenciye arazisi bulunan Adana, ürettiği 1 milyon 260 bin ton ürün ile Türkiye narenciye üretiminin yüzde 29’unu karşılıyor. Narenciye üretim alanlarında en önemli zararlı Akdeniz Meyve Sineği’nden sonra turunçgil unlu biti ve turunçgil kırmızı kabuklu bit geliyor. Her iki zararlı ihracata konu olan ürünlere verdiği zarar ile ihracata konu olan tonlarca ürünün geri dönmesine sebep oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.