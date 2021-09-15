Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp öldü

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Mehmet Ersin (59) hayatını kaybetti.

Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıkan Mehmet Ersin, dalın kırılması sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ersin'in cenazesi morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-09-15 16:52:47



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