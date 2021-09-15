Kozan'daki Hatıra Ormanı'nda yangın Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 100. Yıl Hatıra Ormanı’nda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100. Yıl Hatıra Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettiği etti yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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