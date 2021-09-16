Piknik alanında bacağından vuruldu

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-ADANA´da sabah saatlerinde piknik alanına giden Ramazan Keleş (32), kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Devlet Su İşleri Piknik Alanı'nda meydana geldi. Ramazan Keleş, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Keleş, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan Keleş, ilk müdahalesinin ardından Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, sabah saatlerinde piknik alanına gelip alkol aldığını, tanımadığı bir kişinin ise tabancayla ateş açtığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-09-16 08:13:18



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