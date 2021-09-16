Kocaispir lezzet tutkunlarını Adana'ya davet etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını 8910 Ekim tarihlerinde Adana’ya davet etti.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 'Coğrafya Lezzettir' temasıyla 8910 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Adana Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yerli yabancı gastronomi tutkunlarını festivale davet etti.

Festivalin Adana’nın tanıtımına yönelik önemini vurgulayan Başkan Kocaispir, “Adana Lezzet Festivali, Adana’mızın geleneksel mutfağını ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Şehrimizin yerel mutfak değerlerini, şeflerini, üreticilerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmayı hedefliyor. Festivalimizi bu bakımdan Adana’mız için çok kıymetli buluyorum” dedi.

Bu yıl 5.’si düzenlenecek olan festivalin çok başarılı bir etkinlik olduğunun altını çizen Başkan Kocaispir, “Adana Lezzet Festivali, kentimizin sahip olduğu değerlerin tanıtımını yapmak, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken ilimizi her açıdan hak ettiği konuma taşımak için çok başarılı bir etkinlik. Geleneksel mutfak zenginliğimizin yanı sıra şehrimizin sahip olduğu sokak lezzetleri, kebaplar, su ürünleri ve elbette tarım mahsulleri festivalimiz ile gastronomi tutkunlarıyla buluşuyor. Yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını 8910 Ekim tarihlerinde Adana’mızın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye bekliyoruz" diye konuştu.

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