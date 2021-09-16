İlçelerde sinema gösterimi

Adana Altın Koza Film Festivali; film gösterimleri, konserler, söyleşiler ile devam ederken bu yıl festival kapsamında sinema 11 ilçede halkla buluştu.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında ilçelerde film gösterimleri devam ediyor.

Karaisalı Kent Meydanı’nda Çağan Irmak’ın Babam ve Oğlum filminin gösterimiyle ilçelerde başlayan etkinlikler, İmamoğlu’nda Atalay Taşdiken’in "Kar Kırmızı", Ceyhan’da Kıvanç Sezer’in "Babamın Kanatları" ve Yumurtalık’ta da Mahmut Fazıl Coşkun’un "Ölümlü Dünya" filmi ile sürdü.

İlçelerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimleri Kozan’da "Kızım Gibi Kokuyorsun", Karataş’ta "Endişe", Tufanbeyli’de "Üç Arkadaş", Saimbeyli’de "Maide’nin Altın Günü", Feke’de "Yılanların Öcü", Aladağ’da "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve Pozantı’da "Üç Arkadaş" filmleri ile devam edecek.

Gösterimler 22 Eylül’de son bulacak.

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