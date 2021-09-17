Mobilya sektörüne aşı dopingi Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: “Önümüzdeki dönem sektördeki iş hacmi daha fazla artacak”

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, korona virüs aşılarının vurulmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin yeniden başladığını, önümüzdeki dönemlerde sektördeki hacmin daha da artacağını söyledi.

Milyonlarca insanın etkilendiği korona virüs salgınında birçok sektör de olumsuz etkilendi. Aşıların vurulmasıyla birlikte kısıtlamalar kalkarken düğün hazırlıklarını da erteleyen vatandaşlar tekrardan alışverişlerini yapmaya başladı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır durağan olan mobilya sektörü aşılarının vurulmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, “İnsanlar aşılarını vurulunca daha rahat hareket edebiliyor. Alımlarını erteleyenler alımlarını şu anda yapmaya başladı, hareketlilik var. Şu anda iyi gidiyoruz” dedi.



“Son 1 yılda fiyat artışları yaşandı”

Mobilya sanayisinde kullanılan kereste, kaplama, kontrplak, yonga levha, lif levha gibi hammadde ürünlerine ise son 1 yılda çok ciddi zam geldiğini söyleyen Avcı, “Zam geldiği halde hammadde bulamadığımız içinde sıkıntı yaşıyoruz. Pandemiden dolayı insanlar alımlarını erteledi. Önümüzdeki dönemde aşılardan sonra, sistemde yerine oturunca hem yurt dışında hem de yurt içinde iş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektördeki iş hacminin 2022 yılıyla birlikte daha da artacağını aktaran Yalçın Avcı, daha sonra şunları kaydetti:

“Bu yıl fuar yapamıyoruz sıkıntılı bir süreç var. İnsanların pandemiden dolayı çekinceleri var. Ancak aşılama oranı yüzde 7080’i geçince önümüzdeki yıl hem fuarlarımızı yapacağız hem de satışlarımızın olacağını düşünüyorum. Düğünlerin yapılmasıyla insanlar mobilyalarını alıyor, evlerini diziyor. Sektördeki iş hacmi daha fazla artacak.”

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