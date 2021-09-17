"Gondolda Sinema" keyfi Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde “Gondolda Sinema” gösterimleri devam ediyor Gondollara sığmayan vatandaşlar film gösterimini Seyhan Nehri kıyısına kurulan platformlardan izledi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde “Gondolda Sinema” gösterimleri devam ediyor. Gondollara sığmayan Adanalıların bir bölümü de film gösterimini Seyhan Nehri kıyısına kurulan platformlardan izledi.

Adana’da merkez ve ilçelerde tüm yoğunluğuyla devam eden Altın Koza Film Festivali etkinliklerinde, ilki geçtiğimiz yıl yapılan ve uluslararası basının dahi ilgisini çeken “Gondolda Sinema” gösterimlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşi Nuray Karalar ile katıldı.

Lütfi Ömer Akad’ın 1968 yapımı, başrollerini Türkan Şoray, İzzet Günay ve Ayfer Feray’ın paylaştığı "Vesikalı Yarim" filmini vatandaşların içinde izleyen Başkan Karalar, eşiyle birlikte, yazlık sinemalara gittikleri döneme, çocukluklarına döndüklerini söyledi.

Festivalin başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören “Gondolda Sinema” etkinliğini ve Altın Koza Film Festivali’ni değerlendiren Başkan Zeydan Karalar, “Şimdi eşim Nuray hanım elinde çekirdek, çerez, mısır, gazoz, ‘çocukluğuma döndüm’ dedi. İşte bizim de Altın Koza’da arzuladığımız buydu. İnsanlarımızı geçmişine, çocukluğuna döndürmek istedik. Adana 1900’lü yılların başında sinemayla tanışmış, geçmişte 200’e yakın yazlık sineması olan ve binlerce, yüzbinlerce insanın sinemaya gittiği bir şehirdir” dedi.

Adana’daki özgürlük, aydınlık ve kardeşlik ortamının oluşmasında sinema sanatının ve sinema geçmişinin büyük etkisi bulunduğunu ifade eden Başkan Karalar, “Aslında Adana’nın özgürlüğünde, herkesi barış ve kardeşçe yaşatmasında, yüzünün uygarlığa, aydınlığa dönük olmasında sinemanın çok büyük etkisi var. Bizim de amacımız buydu. Altın Koza’yı eski günlerdeki gibi muhteşem şekilde kutlarken, etkinlikleri halkın ayağına götürdük. İlçelerde, mahallelerde, beldelerde; 30’a yakın yerde film gösterimleri yapıyoruz. Gondolda Sinema geçen sene başladı, çok ciddi rağbet gördü, uluslararası basında yer aldı. Bu sene tekrar ettik. Çok beğenilen işleri yapmaya devam edeceğiz ve her sene yenilikler katacağız. Çok güzel gidiyor, herşey Adana için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.