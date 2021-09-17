Dijital 'Sazan Sarmalı´ polise takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital 'Sazan Sarmalı´ polise takıldı

DHA

Dijital 'Sazan Sarmalı´ polise takıldı


Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)INTERNET üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp, 24 ilde 34 kişiyi 3 milyon TL dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağlayıp güvenini kazandıktan sonra kimlik bilgilerine ulaşarak, adlarına yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Bu dolandırıcılık yöntemi 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.
Adana´da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden ilan araştırmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun, 3 bin TL´ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için kendisini doktor olarak tanıtan E.D. ismine açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, "İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL" dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, "Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin" diye cevap verdi. Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yatttı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.
24 İLDE 34 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR
Dolandırıldığını anlayan mağdur Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi olması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.´nin Kahramanmaraş´ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C. (34), eşi Habibe C. (30) ile kayınbiraderleri Latif T. (28) ve Hicret T. (37) olduğunu belirledi.
`ORGANİZE İŞLER´ FİLMİNİ AKILLARA GETİRDİ
Şüpheli Habibe C.´nin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.´nin ismini kullanarak güvenini kazandığı kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.´den şikayetçi olduklarını ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi.
ŞÜPHELİNİN HESABINDA 3 MİLYON TL´LİK HAREKET
Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.´nin hesabında 3 milyon TL´lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.´nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.´ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi. Şüphelilerin Düzce´de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, Habibe C.´nin içerisinde 1,3 milyon TL bulunan hesabına da bloke kondu. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-17 12:04:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Gondolda Sinema" keyfi Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde “Gondolda Sinema” gösterimleri devam ediyor Gondollara sığmayan vatandaşlar film gösterimini Seyhan Nehri kıyısına kurulan platformlardan izledi
YEREL HABERLER "Gondolda Sinema" keyfi Uluslararası Adana Altın Koza ...
35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi
YEREL HABERLER 35 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk ...
Mobilya sektörüne aşı dopingi Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: “Önümüzdeki dönem sektördeki iş hacmi daha fazla artacak”
YEREL HABERLER Mobilya sektörüne aşı dopingi Adana Marangozlar ve ...
'Dijital sazan sarmalını' Adana polisi çözdü Adana polisi, e-ticaret sitesinden cep telefonu ilanı verip, 34 kişinin kimlik bilgileriyle 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-koca ile kadının 2 kardeşini yakaladı Zanlıların dolandırdığı parayı mağdurların hesabına gönderip çektiği belirlendi Şüphelilerin, mağdurların arasında para trafiği sağladığı yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi
YEREL HABERLER 'Dijital sazan sarmalını' Adana polisi çözdü Adana ...
Evden 9 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Evden 9 kamyon çöp çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de
Eşi koronaya yakalanan damattan "aşı olun" çağrısı
YEREL HABERLER Eşi koronaya yakalanan damattan "aşı olun" çağrısı
Kozanlılar dolu ve şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Kozanlılar dolu ve şiddetli yağmura hazırlıksız ...
Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu Adana'nın sesini başkente duyurmayı ve devlet büyüklerini ilçelere davet ederek, sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Başkentteki Adanalılar Derneği'nin bu ayki hizmet durağı Aladağ oldu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş:" Yangın ve sel felaketinde evi yanan, yıkılan, hayvanları telef olan vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız"
YEREL HABERLER Başkentteki Adanalılar Aladağ'da buluştu Adana'nın ...
İlçelerde sinema gösterimi
YEREL HABERLER İlçelerde sinema gösterimi
Başkan Akay öğrencilerle çöp topladı
YEREL HABERLER Başkan Akay öğrencilerle çöp topladı
Adanalı tostçunun cenazesi, toprağa verildi
YEREL HABERLER Adanalı tostçunun cenazesi, toprağa verildi
Adana Şehir Hastanesi: "Bebek Dostu" Sağlık Bakanlığı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, “Anne Bebek Sağlığı Hizmet” kapsamında “Bebek Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım ve Anne Dostu Hastane” belgesi verildi
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi: "Bebek Dostu" Sağlık Bakanlığı ...
Çadırda yaşayan çocuklara hamburger ve oyuncak dağıtıldı
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan çocuklara hamburger ve oyuncak ...
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa ...
'Çarşaf' giyerek yankesicilik yapan kadın yakalandı
YEREL HABERLER 'Çarşaf' giyerek yankesicilik yapan kadın yakalandı
Kocaispir lezzet tutkunlarını Adana'ya davet etti
YEREL HABERLER Kocaispir lezzet tutkunlarını Adana'ya davet etti
Yoldan geçen hünnap tüccarı hayatını değiştirdi Adana'da 10 ton hünnap üretip kilosunu 8 liradan satan çiftçi Şahin Bolat kazancının iyi olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Yoldan geçen hünnap tüccarı hayatını ...
Kırk yıl hatırı, birçok yararı var Dünya üzerinde telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesi sağlık açısından birçok şifayı içinde barındırıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, Türk kahvesinin kanser savaşçısı kalp dostu olduğunu, karaciğeri koruduğunu, diyabet riskini azalttığını, alzaymıra kalkan olduğunu, depresyona iyi geldiğini belirtti
YEREL HABERLER Kırk yıl hatırı, birçok yararı var Dünya üzerinde ...
Baba-oğlun ejder meyvesi merakı örnek oldu Adana’da baba-oğlun internette görüp 1 dönüm alana ektiği ejder meyvesi dalında kilosu 35 liraya alıcı buluyor Çiftçi Ömer Köle: “Artık Çukurova’da diğer ürünler hem çok zahmetli hem de çok masraflı ancak ejder meyvesi hem zahmetsiz hem de ekonomik” "Aynı zamanda fidan üretiyoruz. 4-5 çeşit fidanımız var tanesini 10 ila 12 lira arasında satıyoruz" Bir üniversite tarafından yapılan bilimsel bir çalışmada ise meyvenin bağırsak tıkanıklığını açtığı, kabızlığa iyi geldiği, tümörü ve mide ülserini yok ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Baba-oğlun ejder meyvesi merakı örnek oldu Adana’da ...
Adana'da 2 yankesici kadın yakalandı Adana’da bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanını çaldığı öne sürülen 2 kadın yakalanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Adana'da 2 yankesici kadın yakalandı Adana’da bir ...
"Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek" sergisi 28. Uluslar arası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılan karma fotoğraf sergisi 75. Yıl Sanat Galerisinde görülebilecek
YEREL HABERLER "Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya ...
Piknik alanında bacağından vuruldu
YEREL HABERLER Piknik alanında bacağından vuruldu
Adana´da şafakta 'torbacı' operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da şafakta 'torbacı' operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.