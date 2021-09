Eşek arıları, Kozan'da arıcıların ve vatandaşların kabusu oldu Arıcılar, eşek arılarının bal arılarına musallat olmasında kuraklığın etkili olduğunu savundu

– Adana Kozan’da bal arılarına musallat olan eşek arıları vatandaşların kabusu oldu. Arıcılar, eşek arılarının bal arılarına musallat olmasında kuraklığın etkili olduğunu savundu

Narenciye ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Adana’nın Kozan ilçesinde kamp kuran arıcılar, bu yıl eşek arılarının bal arılarını yediğini ve üretimlerine darbe vurduğunu dile getirdi. Kuraklık ve sıcakların etkisi ile kırmızı eşek arılarının bal arılarına dadandığına dikkat çeken arıcılar, ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

Kent merkezindeki vatandaşlar ise evlerinin ve iş yerinin çevresine eşek arılarını bu yıl çok fazla karşılaştıklarını ve birkaç kez de sokuldukları için zor anlar yaşadıklarını ifade etti. Kozan’da arıcılar ve vatandaşların kabusu olan eşek arıları kent merkezinde ve arıcıların bulunduğu alanlarda bir çok kişinin korkulu rüyası oldu.

Bal üreticisi Halil Yiğenoğlu, kovanların başında nöbet tuttuklarını ve eşek arıları için kovan çevrelerine et ve benzeri tuzaklar kurarak eşek arılarında bal arılarını korumaya çalıştıklarını kaydederek, “150’ye yakın kovanımız var. Bu yıl çok kurak gitti. Baharda arılar petek öremedi. Eşek arısının çok olmasının sebebi baharda yağmurun az olması. Baharda yağış az olunca anaç eşek arıları ölürdü. Bu yıl o yağışlar olmadı. Bir de uruk kuşu ve eşek arısı kovanlarda arıları çıkarmıyor. Bizim gözlemlememiz arının kovanın önüne geleni alıp götürüyor. Nöbetçi arıları eşek arıları alıyor ve yavrularına götürüyor. Herkes can derdinde biz de kovan çevrelerine ciğer bırakıyoruz” dedi.

İşyeri yanına yuva yapan eşek arıları yüzünden yazın zor günler geçiren Esnaf İbrahim Uğurlu ise “Bu yıl birkaç kez beni soktu. Bayağı sıkıntısını çektim. Normal arıya benzemez çok kuvvetlidir. İki gün önce yağan yağmur ile baya bir azaldılar. Bir an önce kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.

