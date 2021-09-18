Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, camın boğazına saplanmasıyla öldü 

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Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, evde parke zeminde ayağı kayınca balkon kapısına çarpmasıyla kırılan camların boğazına saplandığı Melik Ejder Çamur (55), hayatını kaybetti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde, apartmanın 3´üncü katındaki dairede meydana geldi. Müteahhit olan 2 çocuk babası Melik Ejder Çamur, evde eşiyle birlikte kahvaltı hazırlamaya başladı. Bir süre sonra balkona yönelen Çamur, parke zeminde ayağı kayınca cam kapıya çarptı. Bu sırada kırılan camlar, Çamur'un boğazına saplandı. Çamur, kanlar içinde yere yığılınca eve sağlık ekibi çağırıldı. Çamur'un, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Melik Ejder Çamur´un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-09-18 13:01:54



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