Süper Lig: Adana Demirspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 5.haftasında Adana Demirspor, evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Müsabaka 31 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Çaykur Rizespor'da Boyd’un ara pasıyla topla buluşan Boldrin’in şutu savunmaya çarparak köşeden ağlarla buluştu. 21

58. dakikada Adana Demirspor'da Svensson'un sağ kanatta ortasında Vargas topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor’da Sinan’ın köşe vuruşunda Simon Deli kafa ile topu arka direkteki Bjarnason’un önüne indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bjarnason, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 31

77. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahası çizgisinden Castro’nun sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx

Adana Demirspor: Ferhat xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Svensson xx (Tarık dk. 83?), Stambouli xx (Castro dk. 63 x), Bjarnason xx, Sinan xx, Ezeh xx (Metehan dk. 55 x), Vargas xx (Yunus dk. 63), Balotelli xx (Assombalonga dk. 83 ?)

Yedekler: Muric, Tayyip, Semih, Kaan, Emrecan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Selim xx, Holmen xx, Baiano xx, Alberk xx, Djokovic xx (Alper dk. 46 x), Sabo x (Phiri dk. 46 x), Boyd xx, Boldrin xx (Deniz dk. 80?), Bolasie xx (Remy dk. 65), Pohjanpalo xx (Umar dk. 66)

Yedekler: Tarık, Yasin, Emirhan, Anıl, Gökhan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Balotelli (dk. 33 pen.), Vargas (dk. 40), Bjarnason (dk. 66) (Adana Demirspor), Boldrin (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Svensson, Metehan (Adana Demirspor), Djokovic, Selim, Phiri, Boyd (Çaykur Rizespor)

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