Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gelip market önünden aldı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 1 elektrikli bisiklet ve 5 motosiklet çalan Mehmet Y. (34), polis tarafından yakalandı. Mehmet Y.´nin, marketin önüne bıraktığı bir motosikleti, 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip gelerek aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde bir haftada 1 elektrikli bisiklet ve 5 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, 9 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´nde motosiklet çalıp, bir marketin önüne park ettikten sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti. Şüphelinin yaklaşık 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip, motosikleti bıraktığı yerden aldığı saptandı.
Şüphelinin, `hırsızlık´, `uyuşturucu´, `fuhşa teşvik ve aracılık etmek´ gibi suçlardan 37 kaydı bulunan Mehmet Y. olduğu belirlendi. Polis, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskında Mehmet Y.´yi yakaladı. Emniyete götürülen Mehmet Y., motosikletleri çaldığını hatırlamadığını öne sürüp, alkollü olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-19 12:26:20
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