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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

İHA

Adana'da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı

Adana'da kadın kooperatiflerinin destekleriyle üretilen ürünlerin yer aldığı “Yöresel Ürünler Pazarı” açıldı.
Adana Vali Süleyman Elban, bir alışveriş merkezinde açılışını yaptığı Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki ürünleri inceleyip bilgi aldı.
Etkinlikte konuşan Vali Elban, kadınların gayretleriyle her geçen gün gücüne güç katan kadın kooperatiflerinin meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.
Kadınların daha fazla üretebilmesi ve ürettikleri ürünleri pazarlaması için destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Elban, “Kooperatifler, kadın istihdamının artmasında ve kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ortak hareket etme kültürünün ve birlikte üretmenin bir parçası olan kooperatifleşmenin daha da kuvvetlenmesi için bizler destek olmaya hazırız. Bugün burada kadınlarımızın ne kadar güzel işlere imza attığına şahit olduk. Üreten kadın güçlü kadındır, güçlü kadın da güçlü toplum demektir. Güçlü toplum yolunda önemli işler gerçekleştiren kadınlarımızın başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Programa Vali Süleyman Elban’ın yanı sıra eşi Beyza Elban, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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