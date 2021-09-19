Recep Uçar: “Mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek önemli bir başarı”

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Genel anlamda bakarsak bu zor seriden mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek bizim adımıza önemli bir başarı” dedi.

Ümraniyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda Adanaspor ile 00 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Adana'ya tamamen kazanma hedefiyle gelmiştik. Aslında iki takımın da stratejisi birbirine yakındı. İlk yarı kalemize çok fazla top gelmedi. Girdiğimiz pozisyonlarda son vuruş becerilerini daha doğru yapabilseydik, bizim adımıza farklı bir ilk yarı olabilirdi. İlk 5 maçta ilk yarıya hep önde giriyorduk. Bugün berabere girdik. İkinci yarıda stratejimizde bir değişiklik yoktu. Yine baskıya devam edip kazanabildiğimiz toplarla sonucu istiyorduk. Topun bizde olduğu kısımlarda çözüm noktalarımız vardı. Onları zaman zaman kullandık. Üretkenlik anlamında değil ama sonlandırma anlamında sıkıntı yaşadığımız bir maç oldu. Genel anlamda bakarsak bu zor seriden mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek bizim adımıza önemli bir başarı” şeklinde konuştu.

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