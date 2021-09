Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı Adana’da “dijital sazan sarmalı” yöntemiyle 34 vatandaştan 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-kocayla birlikte 2 şüpheli tutuklandı Karı-kocanın dolandırdıkları paralarla tatil yaptıkları ortaya çıktı

Adana’da “dijital sazan sarmalı” yöntemiyle 34 vatandaşın 1 milyon 300 bin lira parasını dolandırdığı öne sürülen karıkocayla birlikte 2 şüpheli tutuklandı. Karıkocanın dolandırdıkları paralarla tatil yaptıkları ortaya çıktı.

Adana’da bir vatandaş, ikinci el cep telefonu almak için internet üzerinden ilan araştırmaya başladı. Piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan bir cep telefonunun, 3 bin TL’ye satıldığını gören vatandaş, cep telefonunu satın almak için E.D. ismine açılmış hesapla irtibata geçip, parayı kendisine iletilen banka hesabına gönderdi. Daha sonra cep telefonunu satın alan kişiyi arayan ve kendisini E.D. olarak tanıtan kişi, “İlanda bir sıkıntı olmuş. Cep telefonunun değeri 3 bin 500 TL” dedi. Bunun üzerine E.D., 500 TL daha gönderebileceğini söyleyen vatandaşa, “Sen bize 3 bin 500 TL gönder. İlk gönderdiğin parayı geri göndereceğim. Ben doktorum, güvenebilirsin” diye cevap verdi. Vatandaş, 3 bin 500 TL daha gönderdi ve hesabına E.D.'nin söylediği gibi 3 bin TL yattı. Daha sonra vatandaşı arayan E.D., "Gördün mü, paranı geri gönderdim. Banka sıkıntı çıkarıyor, parayı çekemiyorum. 10 bin TL daha göndermen gerekiyor. Telefonuna şifre gelecek, onu da gönder" dedi. Bunun üzerine vatandaş, E.D.'nin hesabına 10 bin TL daha gönderip, şifreyi de söyledi. Aradan geçen zamanın ardından gönderdiği 10 bin TL hesabına yatan ancak satın aldığı cep telefonu kendisine ulaşmayan mağdura, adına yüklü miktarda kredi çekildiği mesajı geldi.



“1 milyon 300 bin lira dolandırdılar”

Dolandırıldığını anlayan mağdurun Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Dolandırıcılık mağduru vatandaşın ifadesi üzerine araştırma yapan polis, şüpheli E.D.’nin Kahramanmaraş’ta bir hastanede hemşire olduğunu ve kendisinin de dolandırıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren siber dedektifleri, 24 ilde 34 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Atilla C. (34), eşi Habibe C. (30) ile kayınbiraderleri Latif T. (28) ve Hicret T. (37) olduğu belirlendi.



“Yöntem dijital sazan sarmalı”

Şüphelilerin, daha önce dolandırdıkları hemşire E.D.’nin ismini kullanarak güvenini kazandığı kişileri dolandırdığı, kimlik bilgilerine ulaştıktan sonra da bu kişilerin adına hesap açtıkları ve yüklü miktarda kredi çektikleri öğrenildi. Mağdurların dolandırıldıklarını anladıktan sonra E.D.’den şikayetçi oldukları ancak bu kişinin de dolandırıldığının anlaşılıp, şüphelilere ulaşılamadığı bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, polisin takibini zorlaştırmak için mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağladıkları bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi. Ancak bu yöntemin isminin “dijital sazan sarmalı” olduğu öğrenildi.



Habibe C.’nin 3 aylık hesap hareketi 3 milyon lira

Polisin yaptığı araştırma sonucu, şüpheli Habibe C.’nin hesabında 3 milyon TL’lik hareketlilik olduğu belirlendi. Habibe C.’nin, takibi zorlaştırmak için bu paraların bir kısmını kardeşleri Latif ve Hicret T.’ye gönderdiği, bir kısmını da bankamatikten QR kod ile çektiği belirtildi. Şüphelilerin Düzce’de yaşadığını belirleyen polis, operasyon için harekete geçti. Adresleri tespit edilen şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 6 telefon ve sim kart ile 8 bin 480 TL ele geçirilirken, zanlıların 34 vatandaştan 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Operasyonun ardından Atilla C. ile eşi Habibe C.’nin, dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla çıktığı tatile ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Karıkocanın mağdurlar adına çektikleri kredilerle lüks bir hayat yaşadığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Atilla C., eşi Habibe C. ile kayınbiraderleri Latif T. ve Hicret T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

