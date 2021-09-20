Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, çevredekilerin fark etmesiyle Seyhan Nehri'nde erkeğe ait cansız beden bulundu.

Girne Köprüsü yakınlarında, saat 07.30 sıralarında, suda hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve sağlık ekipleri yönlendirildi. CANKUR ekipleri, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Eser PAZARBAŞI

2021-09-20 09:58:35



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