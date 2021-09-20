Adana´da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron, sigara, cep telefonu, kablosuz kulaklık ve tarihi eser ele geçirildi. Baskınlarda 9 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-20 10:04:56



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