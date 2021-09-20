Adana´da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

DHA

Adana´da kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı makaron, sigara, cep telefonu, kablosuz kulaklık ve tarihi eser ele geçirildi. Baskınlarda 9 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; gümrük kaçağı 1 milyon 630 bin makaron, 3 bin 70 paket sigara, 149 cep telefonu, 100 kablosuz kulaklık, 47 elektronik sigara, 18 Antik Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-20 10:04:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ziyafeti Adana’da 500 metre havada metrelik piton döner hazırlayıp yediler Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş: “Ne kadar zor da olsa çok güzel bir duyguydu”
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünde metrelik 'piton döner' ...
Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı Adana’da “dijital sazan sarmalı” yöntemiyle 34 vatandaştan 1 milyon 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen karı-kocayla birlikte 2 şüpheli tutuklandı Karı-kocanın dolandırdıkları paralarla tatil yaptıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil ...
Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu Cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis ikaz edip onları uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu Cesedi görmek ...
Kağıt toplayıcısı gencin ölüm anı kamerada Adana’da bir atık kağıt toplayıcısının 4 defa yere düştükten sonra hayatını kaybetmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı gencin ölüm anı kamerada Adana’da ...
Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü: "Gündemimizdeki en önemli konu ihracat odaklı, çevreci ve planlı büyüme"
YEREL HABERLER Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak ...
Mutlu Doğru: "Tarımsal sulama elektriğinde vergi indirimi bekliyoruz"
YEREL HABERLER Mutlu Doğru: "Tarımsal sulama elektriğinde vergi ...
Recep Uçar: “Mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek önemli bir başarı”
YEREL HABERLER Recep Uçar: “Mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek ...
Yılmaz Akbaşlı: “Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor”
YEREL HABERLER Yılmaz Akbaşlı: “Her geçen gün takım daha iyiye ...
Adanaspor - Ümraniyespor: 0 - 0
YEREL HABERLER Adanaspor - Ümraniyespor: 0 - 0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 0
Adana Demirspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Elban: "Rabbim ülkemizin savunmasında görev alanların ayaklarına taş değdirmesin"
YEREL HABERLER Elban: "Rabbim ülkemizin savunmasında görev alanların ...
Kayıp engelli genç için arama kurtarma ekipleri seferber oldu Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama kurtarma ekipleri, hassas burunlu köpek ve drone desteğinde geniş bir alanda çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Kayıp engelli genç için arama kurtarma ekipleri ...
Adana'da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı
YEREL HABERLER Adana'da "Yöresel Ürünler Pazarı" açıldı
Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten sonra gelip market önünden aldı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikleti, kıyafetlerini değiştirdikten ...
'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER 'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu
Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
YEREL HABERLER Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı
Adana Şehir Hastanesi'nde baş ve boyun kanseri taraması yapılacak
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'nde baş ve boyun kanseri ...
Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: ...
Polisler şehit Ahmet Oruç’un kızının doğum gününü kutladı 15 Temmuz darbe girişiminde ikizi ile birlikte Ankara’da şehit olan polis memuru Ahmet Oruç’un kızı Hifa Oruç’un doğum gününü meslektaşları kutladı
YEREL HABERLER Polisler şehit Ahmet Oruç’un kızının doğum gününü ...
Patlıcan ve biber tarlasına uyuşturucu operasyonu Adana'da patlıcan ve biber tarlasında gömülü 5 kilo esrar ve 8 bin adet ecstasy bulundu, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Patlıcan ve biber tarlasına uyuşturucu ...
Adana'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 4 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.