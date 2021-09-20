Nefroloji uzmanı, koronavirüsten öldü

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?



Gülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı. Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-09-20 13:38:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.