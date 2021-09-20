ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama

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ADANA,(DHA)-AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takım'nı kutladı.

2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yla karşılaşan Ampute Futbol Milli Takımı, rakibini 6-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde yalnızca 2 gol görürken, rakip ağları 36 kez sarstı. ABD Adana Konsolosluğu, sosyal medya hesabından Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğunu kutladı. Paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası´nın finalinde İspanya´yı 6-0 yenerek şampiyonayı üst üste ikinci kez kazanan Türk Ampute Futbol Takımı´nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2021-09-20 13:42:20



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