BM'de barış çanı 'Kadınlar için şiddetsiz ve eşit bir dünya´ vurgusu ile çalsın



ADANA, (DHA)-TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Av. Meryem Türktekin, tüm dünyada kadına yönelik şiddetin durdurulması için 21 Eylül `Dünya Barış Günü´nde barış çanının, `Kadınlar için şiddetsiz ve eşit bir dünya´ vurgusu ve dileğiyle çalınmasını istedi.

(TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Av. Meryem Türktekin, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e mektup gönderdi. Kadına yönelik şiddete karşı yaptığı çalışmalarıyla tanınan Türktekin, 14 Eylül'de görevi BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan devralacak Shahid'e gönderdiği mektubunda, 21 Eylül Dünya Barış Günü´ne dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

KADIN, DÜNYANIN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN UNSURDUR´

Birleşmiş Milletler´in 2017´de yayınladığı rapora göre, dünya genelinde 87 bin kadının şiddet nedeniyle öldürüldüğüne dikkat çeken Türktekin şunları söyledi:

"Dünyanın gözleri önünde adeta bir kadın kırımı yaşanıyor. Ancak bilinmelidir ki, bu savaşın kaybedeni sadece kadınlar değil, insanlık ve dünyadır. Kadın, dünyanın geleceğini belirleyecek en önemli unsurdur. Artık tüm toplumların kadınların haklarının insan hakları olduğunu ve bunun sadece kadınların davası değil insanlığın ortak davası olduğunu idrak etmesi gerekiyor. İnsanlık medeniyet yolunda onca yol kat etmiş olmasına rağmen dünyanın birçok yerinde kadınlar ve kız çocukları yaşamlarını insan onuruna yaraşır şekilde sürdüremiyor. Bu nedenlerle, kadına yönelik şiddete ve cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı tüm sonuçlara karşı etkin yöntemlerle dur denilmesi ve küresel çapta farkındalık yaratacak yöntemlerle dikkat çekilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Türk kadınları olarak isteğimiz, 21 Eylül `Dünya Barış Günü´nde barış çanının `Kadınlar için şiddetsiz ve eşit bir dünya´ vurgusu ve dileğiyle çalınmasıdır." DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-09-20 16:17:27



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