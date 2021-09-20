İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, koronadan hayatını kaybetti

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan ve görev yaptığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 20 gün yoğun bakımda tedavi gören Varan, bu sabah kurtarılamadı.

Dr. Halil İbrahim Varan, yarın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından Kabasakal Mezarlığına defnedilecek.

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