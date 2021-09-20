Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı Adana’da devriye gezen polislere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, tarla içerisinde kıskıvrak yakalandı

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Adana’da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi’nde devriye gezen motosikletli polisler, 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polisler olayı yara almadan atlatırken, şüpheliler ise yaya olarak kaçtı. Saldırıya uğrayan ekip telsizden takviye istedi. Bölgeye Özel Harekat, terör ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen takviye kuvvetler bölgeyi abluka altına alırken, Özel Harekat timleri uzun namlulu silahlarıyla çevrede olası bir saldırıya karşı yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevredeki tarla içerisinde arama yapan polis, olaya karışan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin olayda kullandığı pompalı tüfek ve tabancaya da el konuldu.

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