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Kaçırılan iş adamı 14 gündür kayıp Adana'da daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı’dan 14 gündür haber alınamıyor İş adamı Koray Sarısaçlı’nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı tek isteklerinin ağabeyinin bulunması olduğunu söyledi Sarısaçlı: "Hedef şaşırtma çalışması ağrımıza gidiyor. Son olaydaki şahıslarla ağabeyim başka vakalarda yaşamış" İş adamını kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İHA

Kaçırılan iş adamı 14 gündür kayıp Adana'da daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı’dan 14 gündür haber alınamıyor İş adamı Koray Sarısaçlı’nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı tek isteklerinin ağabeyinin bulunması olduğunu söyledi Sarısaçlı: "Hedef şaşırtma çalışması ağrımıza gidiyor. Son olaydaki şahıslarla ağabeyim başka vakalarda yaşamış" İş adamını kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Adana'da, daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı’dan 14 gündür haber alınamıyor. İş adamının kız kardeşi Feray Sarısaçlı, ağabeyinin daha önce de kaçırılmak istendiğini belirterek, tek isteğinin onun bulunması olduğunu söyledi.
Adana’da 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iş adamı Koray Sarısaçlı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Sarısaçlı’nın kaçırılma anı ise vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu ile görüntülendi. Bu anlara şahit olan vatandaşların duruma tepki göstermesi ve çığlık atmaları da kameraya yansıdı. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçip 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek iş adamının kaçırıldığı plakasız otomobilde kimler olduğunu tespit etti. İddiaya göre, yaklaşık 3 yıl önce kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T., Haydar A., Rıdvan T. ile Erol A. olduğu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Koray Sarısaçlı'nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.’ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.’ye verildiği, sonrasında Koray S. ile eski eşi Asuman S.’nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi. Bu iptal nedeniyle iş adamının kaçırıldığı öne sürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray Sarısaçlı’nın ise izine rastlanmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği ileri sürülün Emrah T.’yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldığı nöbetçi sulh mahkemesince önce serbest bırakıldı. Sonra yapılan itiraz üzerine Haydar A. ile Yusuf T. tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu olaylar yaşanırken kayyum atanan vakfın kurucu başkanı Alpaslan Kuytul, kaçırma olayıyla ilgili tutuklanan şahısların bir ilgisinin olmadığı yönünde açıklama yaptı. Koray Sarısaçlı’nın eşi Şenay Sarısaçlı ise eşinin borçları olduğu, tutuklanan şahıslar tarafından kaçırılmadığını ileri sürdü.
Kaçırılan Koray Sarısaçlı'nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı ise günlerdir haber alamadığı ağabeyinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, “Bizim derdimiz polemikler değil, ağabeyimin bulunmasıdır. Emniyet teşkilatının bu noktadaki desteğine de şahidiz. Ayrıca ağabeyimin kaçırılma konusunda da hedef şaşırtma yapılması ağırımıza gidiyor ve böyle devam ederse, kamuoyuna eksik yansıtılan isimleri de biz tamamlayıp, yargıya intikal ettirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Ağabeyinin, kaçırılma olayından önce tehditler aldığını söylediğini öne süren Feray Sarısaçlı, “Son olaydaki kişiler ve bağlantılı isimlerle ilgili yaşadığı başka vakalar da olmuş. Ağabeyim daha önce de kaçırılmak istendi. Bu isimler ağabeyimin ilk eşinde mevcut. Biz kimseyi hedef göstermek istemiyoruz. Yapılan çalışmanın sonucunda yetkili mercilerce gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.
Ailenin avukatı Mehmet Emin Çınar ise tek amaçlarının Koray Sarısaçlı’nın sağ salim ailesine kavuşması olduğunu kaydederek, “Koray Sarısaçlı, iş yerinden çıktığı sırada plakasız bir araçla kaçırıldı ve bu anlar çevredekiler tarafından bir cep telefonu vasıtasıyla bize aktarıldı. Biz de hemen ailesiyle bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptık. Müvekkilimin eski eşi, kaçırılma olayından birkaç gün önce yolunun kesildiğini ve bir kişinin kapısını açmaya çalıştığını paylaşmış. Biz de bunun üzerine bu kişiler tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüp, şikayette bulunduk. Kimseyi zan altında bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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