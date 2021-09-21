Evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da İsmail İgeç (63), yalnız yaşadığı evinde komşuları tarafından ölü bulundu. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen İgeç´in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Komşuları, kendisini İgeç´in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını ve dün evden silah sesleri duyduklarını söyledi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç´i merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşular, İgeç´in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde İgeç´in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı sokakta oturanların ifadelerine başvurdu.
Komşuları, kendisini İsmail İgeç´in yeğeni olarak tanıtan Gökhan isminde birinin yaklaşık 10 gündür yanında kaldığını söyledi. Dün akşama doğru birkaç el silah sesi duyduklarını ancak İgeç´in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan isimli kişinin aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İsmail İgeç´in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-21 11:27:09
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