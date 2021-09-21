Üzümün pekmez yolculuğu Geleneksel yöntemlerle yerel çeşit üzümlerden yapılan pekmez, zorlu bir üretim sürecinin ardından tüketime hazır hale geliyor

Adana’nın Kozan ilçesinde geleneksel yöntemlerle yerel çeşit üzümlerden yapılan pekmez, zorlu bir üretim sürecinin ardından sofraya geliyor.

İlçeye bağlı Kıbrıslar Mahallesinde bağcılık yapan 5 çocuk babası Müslüm Özdemir (70) ve eşi Hatice Özdemir (55) yerel çeşitlerden oluşan ürünlerini hasat etti. Üzümlerden bir kısmını kurutmalık olarak değerlendiren Müslüm Özdemir ve eşi pekmez yapmak için eşiyle yoğun bir mesai harcıyor.

Üzümün şırasını çıkardıktan sonra kazanlarda odun ateşinde pekmez kaynatan Müslüm Özdemir, atalarından kalma 7 yerel çeşit üzümden elde ettiği pekmezin şifa kaynağı olduğunu söyledi.

40 yıl önce ektiği bağındaki kaliteli verimin sırrının budamadan kaynaklandığını belirten Özdemir, "Daha önceden köylülerin hepsinin bağı vardı ama geliri yok diye hep bırakıp terk ettiler. Misafirlerimiz olursa paylaşırız. Bu yıl verim güzel. Bazı sene hastalık olabiliyor ama bu yıl hasat normal. Bu yıl 500 kilo pekmez alıyorum. Dönemine göre, kilosu 25TL’den 40 TL’ye kadar değişiyor" dedi.

Saatlerce kazanlarda kaynattıkları pekmezin yapımının çok meşakkatli olduğunu söyleyen Özdemir, "Önce üzümleri sıkıyoruz, ardından kazanda içinde kalan üzüm parçalarını saatlerce kaynatıp köpüğü ile atılıyor ve içerisine özel topraklı kül dökerek farklı bir kazanda saatlerce kaynatılıyor. 6 saat süren zorlu bir mesai ile pekmez oluyor" diye konuştu.

Eşi Hatice Özdemir de, her yıl Eylül ayında pekmez yaptıklarını belirterek, “Meşakkatli bir iş ama keyifli” dedi.

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