Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Uzi' tepki verdi, TIR´daki uyuşturucular ele geçirildi

DHA

'Uzi' tepki verdi, TIR´daki uyuşturucular ele geçirildi


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da polisin, durdurulan TIR´da narkotik köpeği `Uzi´ ile yaptığı aramada, valiz içinde 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin ve 31,68 gram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan TIR da narkotik köpeği `Uzi´ ile arandı. `Uzi´nin, TIR´ın sürücü bölümündeki valize tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin, 31,68 gram bonzai ele geçirildi. TIR şoförü M.T. (44) ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.T.´nin, ifadesinde, uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-21 13:13:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde ...
Üzümün pekmez yolculuğu Geleneksel yöntemlerle yerel çeşit üzümlerden yapılan pekmez, zorlu bir üretim sürecinin ardından tüketime hazır hale geliyor
YEREL HABERLER Üzümün pekmez yolculuğu Geleneksel yöntemlerle yerel ...
Çukurova'ya yeni yurt Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yeni bir öğrenci yurdu daha yapacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER Çukurova'ya yeni yurt Çukurova Belediye Başkanı Soner ...
Evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinde pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
Evinde öldürülmüş halde bulundu 63 yaşındaki adamın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü
YEREL HABERLER Evinde öldürülmüş halde bulundu 63 yaşındaki adamın ...
Hemşirenin korona kurbanı doktora ağıdı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Hemşirenin korona kurbanı doktora ağıdı yürekleri ...
Kaçırılan iş adamı 14 gündür kayıp Adana'da daha önce 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürülen iş adamı Koray Sarısaçlı’dan 14 gündür haber alınamıyor İş adamı Koray Sarısaçlı’nın kız kardeşi Feray Sarısaçlı tek isteklerinin ağabeyinin bulunması olduğunu söyledi Sarısaçlı: "Hedef şaşırtma çalışması ağrımıza gidiyor. Son olaydaki şahıslarla ağabeyim başka vakalarda yaşamış" İş adamını kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerden ikisi tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Kaçırılan iş adamı 14 gündür kayıp Adana'da daha önce ...
Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele geçirildi Adana polisinin uygulama sırasında hassas burunlu narkotik köpeği Uzi’nin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Adana'da tırda 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap ele ...
İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 
YEREL HABERLER İki ilde PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı 
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı Adana merkezli 2 ilde yürütülen PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınanların, cezaevinde bulunan terör örgütünün hükümlü kişilerine, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanlar verdiği öğrenildi Adana ve Siirt’te yürütülen PKK/KCK soruşturmasında AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürütüldüğü tespit edildi
YEREL HABERLER Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı ...
Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı
YEREL HABERLER Bir grup genç tartıştıkları sözleşmeli eri bıçakladı
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler tarlada yakalandı Adana’da devriye gezen polislere pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, tarla içerisinde kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenleyen ...
Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, sulama kanalında cesedi ...
Kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın cesedi sulama kanalında bulundu
İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, koronadan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İç hastalıkları ve nefroloji uzmanı, koronadan ...
BM'de barış çanı 'Kadınlar için şiddetsiz ve eşit bir dünya´ vurgusu ile çalsın
YEREL HABERLER BM'de barış çanı 'Kadınlar için şiddetsiz ve eşit bir ...
Karslıoğlu: "Kentsel dönüşüm tapu harcı ve damga vergisi iadelerini alıyoruz"
YEREL HABERLER Karslıoğlu: "Kentsel dönüşüm tapu harcı ve damga ...
Adana'da 171 torbacıdan 9'u tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 171 torbacıdan 9'u tutuklandı
ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol Takımı'na kutlama
YEREL HABERLER ABD Adana Konsolosluğu'ndan Ampute Milli Futbol ...
Nefroloji uzmanı, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Nefroloji uzmanı, koronavirüsten öldü
Kompost gübre, Aladağ´da yanan topraklara can verecek
YEREL HABERLER Kompost gübre, Aladağ´da yanan topraklara can verecek
Kozan'da eko turizm atağı Adana’nın Kozan ilçesine bağlı 1100 rakımda ormanı, doğal kaynak suyu, anıt ağaçları ile tabiat güzelliklerini bir arada barındıran Karanebili ve Kuytucak mahalleleri Kozan Belediyesi desteği ile eko turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kozan'da eko turizm atağı Adana’nın Kozan ilçesine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.