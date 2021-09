Kazada Şeyma hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralı

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Şeyma Can (39) hayatını kaybetti, yanındaki 6 yaşındaki kızı ve annesi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Pınarlar Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Şeyma Can idaresindeki 01 AFJ 470 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil, araziye savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontolde araçta sıkışan sürücü Şeyma Can´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeyma Can´ın kızı Esila Esvet Can'ın kolunda kırıklar olduğu, annesi Nermin Güngör´ün (51) ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Şeyma Can ise Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Tufanbeyli Ali GÖKDAL

2021-09-22 15:16:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.