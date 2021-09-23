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Çukurova Sanat Girişimi Çukurova Okulu 2021-2022 sezonunu açıyor

İHA

Çukurova Sanat Girişimi Çukurova Okulu 2021-2022 sezonunu açıyor

Çukurova Sanat Girişimi Çukurova Okulu 20212022 sezonunu açıyor.
Sezonun açılışıyla birlikte 0712 yaş grubuyla yapılacak eğitsel çalışmalar için kayıtlara başlandı. Bu yıl tiyatro eğitimi kursları her yaştan katılımcıya açık olacak.
Çukurova Okulu’nun Ekim 2021 ile Haziran 2022 arası etkinlikleri ana başlıkları ise şöyle:
Ekin sanat etkinlikleri: Felsefe teknesi, 3. Delta’da eski insan izlerini ararken, Doğa ve insan ilişkileri, Roman dünyasında gezintiler, Öykü dünyasına yaklaşımlar, Müzik dünyasında, Çukurova akşamları, Yitik şiirin izinde, Şeytanın gazeteciye “Gör” dediği, İletişim dünyası
Eğitsel çalışmalar: Renklerin dünyasında, Şah mat olmazsa, Masallarla, Tiyatro çalışmaları, Minik yüreklere masallar, Türk işaret dili eğitimi, Modern dans eğitimi, Kodlama eğitimi, Bilardo öğreniyorum, Sandalye yogası
Bilimsel eğitim ve araştırmalar: Arasta (Eski çarşıların düşleri), Kent bostanları (Toprağın büyüsü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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