Çukurova Sanat Girişimi Çukurova Okulu 2021-2022 sezonunu açıyor

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Çukurova Sanat Girişimi Çukurova Okulu 20212022 sezonunu açıyor.

Sezonun açılışıyla birlikte 0712 yaş grubuyla yapılacak eğitsel çalışmalar için kayıtlara başlandı. Bu yıl tiyatro eğitimi kursları her yaştan katılımcıya açık olacak.

Çukurova Okulu’nun Ekim 2021 ile Haziran 2022 arası etkinlikleri ana başlıkları ise şöyle:

Ekin sanat etkinlikleri: Felsefe teknesi, 3. Delta’da eski insan izlerini ararken, Doğa ve insan ilişkileri, Roman dünyasında gezintiler, Öykü dünyasına yaklaşımlar, Müzik dünyasında, Çukurova akşamları, Yitik şiirin izinde, Şeytanın gazeteciye “Gör” dediği, İletişim dünyası

Eğitsel çalışmalar: Renklerin dünyasında, Şah mat olmazsa, Masallarla, Tiyatro çalışmaları, Minik yüreklere masallar, Türk işaret dili eğitimi, Modern dans eğitimi, Kodlama eğitimi, Bilardo öğreniyorum, Sandalye yogası

Bilimsel eğitim ve araştırmalar: Arasta (Eski çarşıların düşleri), Kent bostanları (Toprağın büyüsü)

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