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'Eski sevgilim' dedikodusuyla yapılan baskında evinde namaz kılarken öldürülmüş 

DHA

'Eski sevgilim' dedikodusuyla yapılan baskında evinde namaz kılarken öldürülmüş 


Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)ADANA'da 20 gün önce evdeyken uğradıkları silahlı saldırıda ağabeyi İsmail'i (37) kaybeden, diğer ağabeyi İbrahim (39) ile kendisi ve komşusu yaralanan Hüseyin Demir (24), "Ağabeyim İsmail namaz kılarken öldürüldü. Adalet istiyoruz. Dışarıda geziyorlar, bizi tehdit ediyorlar" dedi.
Olay, 3 Eylül günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi´nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir (37) ve İbrahim Demir´in (39) evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.
HUSUMETİN NEDENİ 'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU'
İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demir´in, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.´nin ağabeyi Ahmet B.´nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.B.´yi gözaltına aldı. Y.B.´nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize `Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan´ diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi. Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FİRARİ ŞÜPHELİ ALİ B. ARANIYOR
Polis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.´yi de bir süre sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.A. ile M.Ç. de tutuklandı. Son firari şüphelisi Ali B.´nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DAHA ÖNCE BARIŞMIŞLAR
Saldırıda bacaklarından yaralanan Hüseyin Demir, Halil İbrahim B. ve Ahmet B.´nin de olaya karıştığını öne sürerek, yakalanıp cezalandırılmalarını istedi. Yaşananları anlatan Demir, "Bu kişilerle 2 senedir husumetimiz sürüyor. Husumetimiz sürecinde karşı taraftan bir kişi yaralandı. 3-4 ay önce barış için bizden kan parası istediler. Biz bu barışı kabul ettik, barıştık. Ancak husumetleri devam etti. Olay günü misafirlerle evde otururken birden evi basıp içeriye daldılar. İsmail ağabeyim o sırada namaz kılıyordu. Benim de kucağımda İsmail ağabeyimin oğlu Ali Hamza bulunuyordu. Üzerimize ateş ettiler. Ali Hamza´ya sarılıp balkona çıktım ancak sonra yaralandığımı fark edip yere yığıldım. İsmail ağabeyimin daha namazı bile bitmemişti, savunmasızdı. Seccadenin üzerinde bile çok sayıda mermi deliği var. Üzerine ateş ederek öldürdüler. İbrahim ağabeyim de müdahale etmeye çalışırken vurularak yaralandı. Faillerin yakalanmasını istiyorum, dışarıda geziyorlar, bizi tehdit ediyorlar, bize huzursuzluk veriyorlar" dedi.
'3 EVLADIMI VURDULAR'
Saldırıda hayatını kaybeden İsmail Demir´in annesi Ayşe Demir (58) ise "Oğlum bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu için komşular geçmiş olsun ziyaretine gelmişlerdi. Kapı açıktı. Birden silahlı 2 kişi içeri girdi. Taramaya başladılar. 3 evladımı vurdular. Balkona çıkıp bağırdım, `çocuklarımı öldürdüler´ dedim. Kendimi kaybettim. Hastaneye gittiğimde İsmail evladımın vefat ettiğini öğrendim. Saldırganların yakalanmasını, adaletin sağlanmasını istiyorum" diye konuştu.
İsmail Demir´in kız kardeşi Hatice Tel (27) de "Ne olur yetkililer görevini yapsın. Bu mahalle Teksas´a döndü" dedi.
'KATİLLER BULUNSUN'
İsmail Demir´in 10 yaşındaki oğlu Ali Hamza ise "Amcamın kucağındaydım, babam da namaz kılıyordu. 2 adam maske ile evin içine girdi. Babam ve amcalarımı vurdular. `Yapmayın, vurmayın´ dedim ama onlar ona rağmen vurdular. Babam namazda kanlar içinde yere yığıldı. Ben `baba´ diye bağırdım ama bana cevap vermedi. Katiller bulunsun, biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-09-23 16:52:59

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