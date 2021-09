Vincenzo Montella: Beşiktaş maçını geride bırakmalıyız

Can ÇELİK / ADANA (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada Beşiktaş maçı ve ardından yaşanan olayların geride kaldığını belirterek, "Açıkçası gelişmeleri takip etmedim ve okumadım. Aklımı sadece bir sonraki rakibe yoğunlaştırmış durumdayım. Bunu futbolcular da anlamalı. O maç bitti, diğer maça hazırlanıyoruz" dedi.

Süper Lig´deki son maçında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Adana Demirspor, 25 Eylül´deki Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi lacivertlilerin teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk olarak Beşiktaş maçını değerlendirdi. Maçtan son dakikaya kadar vazgeçmediklerini söyleyen İtalyan teknik adam, "Böyle bir geriş dönüşe inanıyordum. İlk maçın aksine 3-0´lık skorda dahi sahada çok diri duruyorduk. Hiçbir zaman disiplinimizden vazgeçmedik" diye konuştu.

"ASLINDA İKİ YARIDA DA İYİYDİK"

Beşiktaş maçında her iki yarıda da iyi oynadıklarını ifade eden Montella, ilk yarı pozisyonları bitirmekte zorlandıklarını kaydetti. Her maçın hikayesinin farklı olduğunu ve futbolcuların performansını gözlemlediğini dile getiren Montella, "Britt Assombalonga oynadığı süreçte çok iyi performans gösterdi. Mario Balotelli de öyle. Gelecekte kafamızda bir şeyler oluşacak ve maçlara çıkacağımız kadroyu belirleyeceğiz. En önemlisi ise maçta sonradan oyuna giren oyuncularımızın katkı vermesiydi" ifadelerini kullandı.

"YAŞANAN OLAYLARI GERİDE BIRAKMALIYIZ"

Beşiktaş maçının ardından yaşanan olaylara da değinen İtalyan hoca, "Açıkçası gelişmeleri takip etmedim ve okumadım. Aklımı sadece bir sonraki rakibe yoğunlaştırmış durumdayım. Bunu futbolcular da anlamalı. O maç bitti, diğer maça hazırlanıyoruz. Çok organize ve kompakt bir takıma karşı oynayacağımız için çok iyi bir Adana Demirspor sahaya çıkmalı. Kolay bir maç olmayacak" dedi.

Gökhan İnler ve Belhanda´nın Gaziantep maçına yetiştirilmesi için çalışıldığını söyleyen Montella, Adana´yı ve kebabı çok sevdiğini, bu akşam tekrardan takımca kebap yiyeceklerini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Montella'nın açıklamaları

Antrenmandan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

